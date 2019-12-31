دبي تستقبل في يوم واحد 6 سفن سياحية عالمية على متنها 60 ألف زائر

الثلاثاء 31 ديسمبر 2019

إستقبلت إمارة دبي الأحد الماضي، ست سفن سياحية عالمية دفعة واحدة على متنها ستين الف زائر، الأمر الذي جعاها مركزا إقليميا رائدا في السياحة البحرية .



ورست السفن الست بحسب وكالة وام، ميناء راشد الحائز على عدة جوائز عالمية وتم التعامل مع 60 ألف زائر على متن هذه السفن.

ومن المقرر أن تستقبل محطة المسافرين بميناء راشد خلال هذا الموسم أيضا خمس سفن سياحية في يوم واحد مقسمة على 10 مناسبات وكذلك ست سفن في يوم واحد على فترتين.

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ومنذ افتتاحه في العام 2014 استقبل مبنى حمدان بن محمد للمسافرين أكثر من 2,3 مليون زائر بزيادة قدرها 172 بالمائة مقارنة مع نهاية عام 2018.

وفي شهر إبريل الماضي فاز ميناء راشد بجائزة أفضل محطة لسفن الرحلات السياحية في الشرق الأوسط للمرة الثانية عشرة على التوالي ضمن جوائز السفر العالمية 2019.. كما فاز الميناء أيضا بجائزة أفضل ميناء للسفن السياحية في العالم للعام الحادي عشر على التوالي منذ العام 2008 .

وتخضع محطة المسافرين بميناء راشد حاليا لأعمال توسعة لتحسين قدراتها من خلال منطقة ترفيه عالمية المستوى تحاكي التراث الثقافي الرائع لدبي..

كما يتم العمل على توفير خدمات رصيف محسنة لأصحاب اليخوت الخاصة ممن يرغبون بالرسو في دبي.