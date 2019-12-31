شكرا لقرائتكم خبر عن العراق بالجامعة العربية: نرفض التدخلات الخارجية بأي دولة عربية والان نبدء بالتفاصيل
ودعا في كلمته الافتتاحية لأعمال الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين لمناقشة تطورات الوضع في ليبيا، باعتبار العراق رئيس الدورة (152) الحالية لمجلس الجامعة، الدول العربية إلى دعم جهود الأطراف الليبية في تحقيق السلام والاستقرار وكذلك دعم جهود جامعة الدول العربية في هذا المجال وبما ينسجم مع تطلعات الشعب الليبي.
وطالب الدليمي العالم العربي بتوحيد الصفوف على المستوى الوطني الداخلي وعلى المستوى القومي، مؤكدًا أن استقرار كل بلد من البلدان العربية هو لَبِنة أساسية في استقرار الأمة جمعاء.
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