شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب : للعراقيين الرافضين لهيمنة إيران "هذا وقتكم " والان نبدء بالتفاصيل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة على حسابه الرسمي عبر "تويتر" : للعراقيين الذين يريدون الحرية ولا يريدون أن يخضعوا لهيمنة وسيطرة إيران: هذا هو وقتكم" .

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