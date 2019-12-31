شكرا لقرائتكم خبر عن 149 شهيدا فلسطينيا بينهم 33 طفلًا خلال 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أفاد التجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين، بأن عدد الشهداء الفلسطينيين الذين ارتقوا خلال عام 2019م نتيجة إطلاق النار وقصف الطيران من قبل الاحتلال الإسرائيلي، هو149 شهيدا في مختلف محافظات الوطن، 74% منهم من محافظات غزة.

وقال الأمين العام للتجمع محمد صبيحات، في بيان له اليوم: إن عدد الشهداء الأطفال بلغ 33 شهيدا (أي بنسبة 23% تقريباً، وبزيادة بلغت 5% مقارنة مع العام الماضي).

وأضاف أن عدد الشهداء في هذا العام قريب من المعدل العام لأعداد الشهداء خلال الأعوام الخمسة الأخيرة حيث بلغ المعدل العام خلال الفترة المذكورة (161) شهيداً في كل عام.