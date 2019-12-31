شكرا لقرائتكم خبر عن 149 شهيدا فلسطينيا بينهم 33 طفلًا خلال 2019 والان نبدء بالتفاصيل
وقال الأمين العام للتجمع محمد صبيحات، في بيان له اليوم: إن عدد الشهداء الأطفال بلغ 33 شهيدا (أي بنسبة 23% تقريباً، وبزيادة بلغت 5% مقارنة مع العام الماضي).
وأضاف أن عدد الشهداء في هذا العام قريب من المعدل العام لأعداد الشهداء خلال الأعوام الخمسة الأخيرة حيث بلغ المعدل العام خلال الفترة المذكورة (161) شهيداً في كل عام.
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