اللبنانيون يحيون "ثورة رأس السنة" وسط بيروت

دعا المتظاهرون اللبنانيون، الثلاثاء، إلى تجمع حاشد في وسط العاصمة بيروت بعد انتهاء التحضيرات لاحتفالات الكريسماس، حيث يسعون لتحويل ساحات التظاهر إلى ساحات للاحتفال بالعام الجديد 2020.

ففي ساحة الشهداء التي كانت محطة شبه يومية للمتظاهرين منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أزيلت الخيم القديمة من المكان وبقي القليل منها واكتملت الاستعدادات.

وتحت شعار "ثورة رأس السنة"، وجه منظمو المظاهرة دعوة "كي لا يكون رأس السنة العام كما كل سنة، فلنجتمع في ساحة الشهداء لنودع لبنان الفساد، لبنان الطائفية والقمع والاستزلام، وكي يكون عام 2020 بداية ولادة لبنان".

وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو خصص لهذه المناسبة، داعياً لأوسع مشاركة مجانية، على خلاف ما اعتاد عليه اللبنانيون كل عام، حيث هناك شبه غياب للحفلات التي كانت تعم المناطق بسبب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها اللبنانيون.

وشيد المسرح الذي سيعتليه فنانون لبنانيون عرفوا بمواقفهم الداعمة للتحركات الشعبية منذ بدايتها وتطوعوا لإحياء السهرة، كما سيوجد عرض مشاهد ومقاطع فيديو توثق محطات الانتفاضة اللبنانية والمراحل التي مرت بها وإنجازاتها.

Advertisements

ويحضر لهذا الحشد الذي يبدأ من الساعة السادسة مساء (بالتوقيت المحلي) عدة مجموعات من الحراك الشعبي التي اعتادت التطوع لتنظيم النشاطات، التي كان أبرزها تلك "ذكرى الاستقلال" في 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.





وأكد الناشطون أن تكاليف الحفل المجاني كلّها برعاية شركات وأشخاص داعمين للثورة لبث الفرحة في قلوب اللبنانيين غير القادرين على دفع المال مقابل الاحتفال بهذه المناسبة.

وفي السياق نفسه، رفعت قوى الأمن الداخلي في لبنان جهوزيتها إلى الحد الأقصى.

وقالت السلطات اللبنانية، في بيان، إنه "لمناسبة رأس السنة الميلادية والاحتفالات والنشاطات التي ترافقها، ستقوم القطعات العملانية في قوى الأمن الداخلي بتنفيذ إجراءات أمنية مشدّدة".

وأوضحت أنها "لهذه الغاية اتخذت مجموعة إجراءات استثنائية؛ منها، رفع نسبة الجهوزية في القطعات العملانية إلى الحدّ الأقصى وتكليف العدد اللازم من العناصر لتنفيذ تدابير حفظ أمن ونظام على مختلف الأراضي اللبنانية".