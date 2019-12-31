وزير دفاع الكويت: أمن واستقرار الخليج جزء لا يتجزأ من أمننا

أكد نائب رئیس مجلس الوزراء ووزیر الدفاع الكويتي الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح، الثلاثاء، أن أمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار بلاده.

جاء ذلك في كلمة وجهها الشيخ أحمد المنصور إلى القوات الكويتية المشاركة في عملية "إعادة الأمل" في السعودية خلال زيارته لهم، وفق بيان صادر عن وزارة الدفاع الكويتية.





واعتبر وزير الدفاع الكويتي مشاركة منتسبي قوات بلاده مع القوات المسلحة بالسعودية محل فخر لكل مواطن كويتي وتأكيدا لمفهوم العمل الجماعي والمصير المشترك، معربا عن خالص الاعتزاز والتقدير لهم.

كما نقل تحيات وتقدير القيادة السياسية للقوات الكويتية المشاركة في عملية "إعادة الأمل" بالمملكة، مؤكدا أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بأبنائها منتسبي الجيش الكويتي، وذلك عبر دعمها لكل ما من شأنه تعزيز مستوى التدريب والتأهيل لهم، بهدف الارتقاء بمستوى الأداء والجاهزية القتالية.





Advertisements

وتفقد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي، برفقة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز قائد القوات المشتركة، قوات بلاده المشاركة في عملية "إعادة الأمل" ضمن عمليات إعادة الحكومة اليمنية الشرعية.





وقد أقام الفريق فهد بن تركي بن عبدالعزيز مأدبة غداء بهذه المناسبة على شرف الشيخ أحمد منصور والوفد المرافق له، بعدها التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.



وغادر الشيخ الصباح مدينة خميس مشيط، وكان في وداعه قائد القوات المشتركة.

يذكر أن عملية "إعادة الأمل" هي عملية عسكرية أطلقها التحالف العربي بقيادة السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ضد مليشيات الحوثيين الإرهابية المدعومة من إيران.

وأُعلن عن العملية في 21 أبريل نيسان/ 2015، وذلك بعد انتهاء عملية "عاصفة الحزم" في اليمن التي أطلقتها دول التحالف العربي في الـ26 من مارس/آذار عام 2015 لدعم السلطة الشرعية والشعب اليمني في مواجهة انقلاب مليشيا الحوثي الطائفية الإرهابية.