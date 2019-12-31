"أسوشيتدبرس": مليشيات السراج تنهب مساعدات المهاجرين

كشفت وكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية، أن شبكات من المليشيات ومهربي البشر وخفر السواحل الليبي التابع لحكومة الوفاق غير الدستورية في البلاد، تنهب الملايين من أموال المساعدات الأوروبية المخصصة للمهاجرين في طرابلس.

وقالت الوكالة في تحقيق استقصائي نشرت نتائجه، الثلاثاء، إن أموال الاتحاد الأوروبي أسهمت في زيادة بؤس المهاجرين غير الشرعيين في مراكز الاحتجاز بليبيا، بدلا من إنقاذهم وتحسين ظروفهم ومعيشتهم وأوضاعهم الإنسانية.



وخلص التحقيق الذي استند على رسائل بريد إلكتروني داخلية بين موظفي الأمم المتحدة، ومقابلات أجرتها مع 6 مسؤولين ليبيين، لم تحدد هوياتهم، إلى أن معاناة المهاجرين في ليبيا، أفرخت شبكة مزدهرة ومربحة تضم شركات يمولها الاتحاد الأوروبي جزئيا عبر وكالات الأمم المتحدة.





وذكرت الوكالة أنه عندما بدأ الاتحاد الأوروبي في تحويل ملايين اليورو إلى ليبيا لإبطاء تدفق المهاجرين الذين يعبرون البحر المتوسط، جاءت هذه الأموال مع وعود أوروبية بتحسين مراكز الاحتجاز التي تشتهر بالانتهاكات، ومكافحة الاتجار بالبشر؛ لكن هذا لم يحدث.

وأرسل الاتحاد الأوروبي أكثر من 327.9 مليون يورو إلى ليبيا إلى جانب 41 مليون إضافية تمت الموافقة عليها في أوائل ديسمبر/كانون الأول الجاري، تم تحويلها غالبا عبر وكالات الأمم المتحدة.

واكتشفت الوكالة أنه تم تحويل مبالغ ضخمة من الأموال الأوروبية إلى شبكات مرتبطة بمسلحي المليشيات والمتاجرين بالبشر وخفر السواحل الذين يستغلون المهاجرين.

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وفي بعض الحالات، عرف مسؤولو الأمم المتحدة أن شبكات المليشيات تحصل على المال، وفقا لرسائل بريد إلكتروني داخلية.

وأظهر التحقيق أن المليشيات تعذب المهاجرين وتبتزهم، كما تسيء معاملتهم من أجل الحصول على فدية في مراكز الاحتجاز التي تخضع لرعاية الأمم المتحدة، وتتلقى ملايين الدولارات من الأموال الأوروبية.

ورصدت وكالة "أسوشيتدبرس" حالات اختفاء لكثير من المهاجرين من مراكز الاحتجاز، حيث يباعون إلى مهربي البشر أو إلى مراكز أخرى.

وقالت إن هذ المليشيات ذاتها تتآمر مع بعض أفراد وحدات خفر السواحل الليبية، الذين يتلقون تدريبات ومعدات من أوروبا لإبعاد المهاجرين عن سواحل البلاد.

لكن أفراد خفر السواحل يعيدون بعض المهاجرين إلى مراكز الاحتجاز بموجب صفقات مع المليشيات، ويتلقون رشاوى مقابل السماح لمهاجرين آخرين بالمرور للمضي قدما في طريقهم إلى أوروبا، حسب الوكالة.

وكذلك تقوم مليشيات حكومة الوفاق الليبية المتورطة في انتهاكات بحق المهاجرين والاتجار بالبشر باختلاس الأموال الأوروبية المقدمة من خلال الأمم المتحدة لإطعام ومساعدة المهاجرين الذين يعانون الجوع.

ولفتت الوكالة إلى أنه في إحدى الحالات، كان يجري التفاوض بشأن عقود توريد الغذاء التابعة للأمم المتحدة بقيمة ملايين اليوروات مع شركة يسيطر عليها قائد ميليشيا (لم تحدد هويته)، رغم تحذير فرق الأمم المتحدة الأخرى من التجويع الذي يتعرض له المهاجرون في مركز احتجاز تابع له.

واختتمت "أسوشيتدبرس" بالقول إنه في كثير من الحالات، يجري تحويل الأموال إلى تونس المجاورة في إطار لعمليات غسل أموال، قبل أن تعود مجددا إلى المليشيات في ليبيا.