بومبيو: #الولايات_المتحدة سوف تحمي رعاياها بالعراق

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ان بلاده سوف تحمي رعاياها الموجودين في العراق.

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكي مورجان أورجتوس، نشر على الموقع الألكتروني للوزارة.

وقال البيان "تحدث وزير الخارجية مايكل ر. بومبيو مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي والرئيس برهم صالح بشكل منفصل عبر الهاتف اليوم من مكتبه في واشنطن العاصمة".

واضاف البين" أوضح الوزير أن الولايات المتحدة ستحمي وتدافع عن رعاياها، الذين هم هناك لدعم عراق مستقل وذو سيادة".

وتابع البيان" أكد كل من عبد المهدي وصالح للوزير أنهما يضطلعان بمسؤولية جدية وسيضمنان سلامة وأمن الأفراد والممتلكات الأمريكية".

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يأتي ذلك بعدما اقتحم مشيعو قتلى الحشد الشعبي الذين سقطوا نتيجة قصف جوي أمريكي في محافظة الأنبار أمس الأول الأحد، المنطقة الخضراء وتوجهوا إلى مبنى السفارة وهم رافعين الأعلام العراقية وأعلام الحشد الشعبي، احتجاجاً على القصف الأمريكي.

واسفر القصف عن مقتل 25 وإصابة أكثر من 51من عناصر حزب الله العراقي احد فصائل الحشد.

من جانبها ،قالت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) أن القصف جاء "ردا على هجمات متكررة نفذتها كتائب حزب الله العراقي،على قواعد عراقية تضم قوات أمريكية"، تسبب أحدى هذه الهجمات في مقتل متعاقد أمريكي يوم الجمعة الماضي.