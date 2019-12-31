ترامب: توقيع اتفاق التجارة مع الصين في 15 يناير

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء إنه سيجري توقيع اتفاق تجارة المرحلة 1 بين الولايات المتحدة والصين يوم 15 يناير كانون الثاني في البيت الأبيض.
وكتب الرئيس في تغريدة أنه سيوقع الاتفاق مع "ممثلين رفيعي المستوى للصين" وأنه سيتوجه لاحقا إلى بكين للشروع في محادثات المرحلة التالية.
كان اتفاق المرحلة الأولى قد أُبرم في ديسمبر كانون الأول.
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