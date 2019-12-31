انت الان تتابع ترامب: توقيع اتفاق التجارة مع الصين في 15 يناير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء إنه سيجري توقيع اتفاق تجارة المرحلة 1 بين الولايات المتحدة والصين يوم 15 يناير كانون الثاني في البيت الأبيض.

وكتب الرئيس في تغريدة أنه سيوقع الاتفاق مع "ممثلين رفيعي المستوى للصين" وأنه سيتوجه لاحقا إلى بكين للشروع في محادثات المرحلة التالية.

كان اتفاق المرحلة الأولى قد أُبرم في ديسمبر كانون الأول.