عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019

الخليج 365

اليوم الثلاثاء ..متظاهرو العراق يعلنون براءتهم



اأفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم الثلاثاء، أن متظاهري ساحة التحرير يعلنون براءتهم من أحداث الفوضى التي حدثت، اليوم الثلاثاء، في محيط السفارة الأمريكية ببغداد في المنطقة الخضراء.

وأكد متظاهرون بساحة التحرير، في نبأ عاجل نقلته فضائية "الحدث"، أنهم ليس لهم علاقة بما تفعله أحزاب السلطة العراقية وأنصارها.

وقالت القوات المسلحة العراقية، اليوم الثلاثاء، أن أي اعتداء على السفارات والممثليات الأجنبية، هو فعل ستمنعه بصرامة القوات الأمنية وسيعاقب عليه القانون، وفقًا لفضائية "سكاي نيوز".

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وقال رئيس وزراء العراق عادل عبدالمهدي، على الجميع المغادرة فورًا من أمام السفارة الأمريكية ببغداد، وذلك بعد، أن هاجمت قوات الأمن العراقي، المحتجين وأطلقت الغاز المسيل للدموع؛ لوقف الشغب عند السفارة الأمريكية في بغداد.

وقام المحتجون بحرق علم الولايات المتحدة قرب السفارة، نقلًا عن فضائية "الحدث"، ورفع أعلام ميليشيات تابعة لإيران، وبدأوا في تكسير البوابات الأمنية في محيط السفارة الأمريكية.

وقصفت الولايات المتحدة الأمريكية، في وقت سابق، 5 مواقع تابعة لميليشيا الحشد الشعبي الموالي لإيران في العراق، ما أسفر عن مقتل 25 شخصًا وإصابة آخرين.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن الضربات ترسل رسالة مفادها أن بلاده لن تتسامح مع تصرفات إيران التي تعرّض حياة الأمريكيين للخطر.

على جانب آخر، أدانت إيران الهجمات الأمريكية على مواقع الحشد الشعبي في العراق، معتبرة أنها دليل بارز على الإرهاب.

ودعت الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة الأمريكية، إلى احترام سيادة واستقلال العراق ووحدته، والتوقف عن التدخل في شئونه الداخلية.