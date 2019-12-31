شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المحامى الشخصى للرئيس الأمريكى دونالد ترامب تسليم سجلات والوثائق إلى لجنة المخابرات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019

الخليج 365 - القاهرة

يعتزم رجل الأعمال ليف بارناس، شريك رودى جوليانى المحامى الشخصى للرئيس الأمريكى دونالد ترامب تسليم سجلات تتعلق بهاتفه الشخصى وغيرها من الوثائق إلى لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكى فى إطار التحقيق بقضية أوكرانيا.

وقال جوزيف بوندى، محامى بارناس، فى رسالة إلى القاضى الفيدرالى إن السجلات التى طلبنا تقديمها مهمة بالنسبة للجنة المخابرات بمجلس النواب «لإثبات قوة شهادة بارناس المرتقبة» فيما يتعلق بمحاكمة ترامب الرامية لعزله. مضيفا أنهم يخططون للحصول على الوثائق خلال ساعات وتقديمها إلى اللجنة بعد موافقة القضاء، وفقا لموقع «ذا هيل» الأمريكى.

وأوضح بوندى: «طلبنا من المحكمة الحصول على تصريح لتقديم محتويات الهاتف الشخصى لبارناس وغيرها من المستندات إلى لجنة المخابرات لاستخدامها فى إجراءات العزل».

وكان القاضى بول أوتكين، وهو معين من قبل الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما، قد قال فى وقت سابق إنه سيوافق على أى عرض لمشاركة الوثائق مع اللجنة، وفقا لوكالة «بلومبرج» الأمريكية.

وتأتى هذه الوثائق بناء على مطالبة زعيم الأقلية الديمقراطية فى مجلس الشيوخ السيناتور تشاك شومر، لمجلس الشيوخ بالسماح لتقديم مزيد من الوثائق والشهادات خلال المحاكمة المرتقبة لترامب.

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وكانت رئيسة مجلس النواب نانسى بيلوسى قد أرجأت إرسال لائحة الاتهام إلى مجلس الشيوخ إلى أن يتم الاتفاق على قواعد المحاكمة.

وكان بارناس المقرب من جوليانى قد صرح بأنه عمل مع جوليانى للبحث عن معلومات من شأنها تشويه سمعة المرشح الأوفر حظا لنيل بطاقة ترشيح الديمقراطيين فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، جو بايدن ونجله هانتر.

واعتقل بارناس، وهو أمريكى من أصول أوكرانية، فى أوائل أكتوبر الماضى بتهمة ضخ أموال أجنبية لمرشحين فى مناصب اتحادية وبالولايات».

إلى ذلك، أعلنت النائبة الجمهورية سوزان كولينز، أمس لأول، تأييدها لفكرة استدعاء شهود إضافيين كجزء من محاكمة ترامب، لكنها شددت على أنه إذا كان هناك شهود سيتم استدعاؤهم فمن المبكر تحديدهم.

وأوضحت كولينز فى عدة مقابلات إذاعية وتلفزيونية، أن القرار بشأن تحديد الشهود الذى ينبغى استدعاؤهم يجب أن يتم تأجيله لما بعد تقديم كل من ممثلى الادعاء بمجلس النواب ومحامى ترامب لحججهم.

وأعربت كولينز عن «انفتاحها» على مسألة استدعاء شهود خلال المحاكمة، وقالت عند سؤالها بشأن استدعاء كبير موظفى البيت الأبيض بالإنابة مايك مولفانى أو مستشار الأمن القومى السابق جون بولتون: «أتقبل فكرة استدعاء الشهود ولكننى أعتقد أنه من السابق لأوانه تحديد من الذى يجب استدعاؤه حتى نرى الأدلة التى سيتم تقديمها من الجانبين (محامو ترامب والديمقراطيون فى مجلس النواب).

ومضت كولينز قائلة: «يجب على كل من شومر وزعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل أن يتخذا من محاكمة الرئيس الأمريكى بيل كلينتون كنموذج يحتذى به خلال مفاوضاتهما»، مشيرة إلى أن محاكمة كلينتون كانت محاكمة «عادلة» و«شاملة».

ويضم مجلس الشيوخ الآن 53 عضوا من الجمهوريين و45 عضوا من الديمقراطيين بالإضافة إلى اثنين من المستقلين يصوتون فى العادة مع الديمقراطيين. وتتطلب إدانة الرئيس وعزله 67 صوتا ولذا فإن عزل ترامب يحتاج إلى موافقة 20 على الأقل من الأعضاء الجمهوريين وكل الديمقراطيين والمستقلين، وهو أمر مستبعد.