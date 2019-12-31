- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دونالد ترامب أمريكا والصين توقعان اتفاقا منتصف الشهر المقبل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019
الخليج 365 - خاص
أمريكا والصين توقعان اتفاقا تجاريا جزئيا منتصف الشهر المقبل أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، عن أن الولايات المتحدة والصين ستوقعان منتصف الشهر المقبل، في واشنطن اتفاقا تجاريا جزئيا جديدا، تم التوصل إليه بعد أشهر من تبادل فرض إجراءات جمركية عقابية.
وقال ترامب في تغريدة: ”سأوقع على المرحلة الأولى الواسعة والشاملة من الاتفاق التجاري مع الصين في 15 كانون الأول/ديسمبر“، مشيرا إلى أن ”مسؤولين صينيين رفيعين سيحضرون التوقيع“.
وأكد ترامب أنه ”سيتوجه في موعد لاحق إلى بكين؛ لمواصلة المفاوضات حول المرحلة الثانية من الاتفاق“
كانت هذه تفاصيل خبر دونالد ترامب أمريكا والصين توقعان اتفاقا منتصف الشهر المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.