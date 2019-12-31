دونالد ترامب أمريكا والصين توقعان اتفاقا منتصف الشهر المقبل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019

الخليج 365 - خاص

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أمريكا والصين توقعان اتفاقا تجاريا جزئيا منتصف الشهر المقبل أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، عن أن الولايات المتحدة والصين ستوقعان منتصف الشهر المقبل، في واشنطن اتفاقا تجاريا جزئيا جديدا، تم التوصل إليه بعد أشهر من تبادل فرض إجراءات جمركية عقابية.

وقال ترامب في تغريدة: ”سأوقع على المرحلة الأولى الواسعة والشاملة من الاتفاق التجاري مع الصين في 15 كانون الأول/ديسمبر“، مشيرا إلى أن ”مسؤولين صينيين رفيعين سيحضرون التوقيع“.

وأكد ترامب أنه ”سيتوجه في موعد لاحق إلى بكين؛ لمواصلة المفاوضات حول المرحلة الثانية من الاتفاق“