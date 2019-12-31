حاصباني:لإلغاء عقود الموظفين اللذين دخلوا للقطاع العام عشية الانتخابات النيابيّة

اعتبر نائب رئيس ​مجلس الوزراء​ في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​غسان حاصباني​ انه "في جردة حسابات لعمل ​القوات اللبنانية​ خلال الثلاث سنوات الماضية، نحن عملنا على تحسين الكثير من الأمور ولكن ما من نيّة لدى الطرف الآخر بالتحسين، وكان بإمكاننا ان نصل الى المسار الصحيح، فالفراغ ليس أفضل بتاتاً، والجميع يتحمل مسؤولياته للوضع الذي وصلنا اليه، كل حسب حجمه وقدرته وموقعه في سلطة القرار".

وفي حديث تلفزيوني، اوضح حاصباني الى انه "ومن بعد ​تشكيل الحكومة​ في الـ2017 ذهبت الأمور الى جهة غير متوازنة، مثلما حدث في موضوع الكهرباء، خرقنا في الكثير من الأمور التي لم تكن بالسهلة في هذا الملف، وحاولنا الدخول الى سلطة القرار، ولكن كان هناك عزل كامل لنا بسبب اعتراضاتنا، ودائماً كنا نتحدث ضمن أدبيات الكلام ونطرح رأينا بوضوح في مجلس الوزراء وبإمكان الجميع العودة الى محاضر الحكومة والتأكد، وهناك الكثير من الأمور التي لم تسير بها الحكومة لأننا عارضنا عليها وعارضنا على مسارها" لافتاً الى "الطلب من ​وزارة الطاقة​ ​تقارير​ دوريّة في ما خص تطبيق ​خطة الكهرباء​ الانقاذية"، مطالباً بـ"إلغاء عقود الموظفين اللذين دخلوا الى ​القطاع العام​ عشية الانتخابات النيابيّة، وفي هذا الملف نحن لم نتلاشى ابداً"۔