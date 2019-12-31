الصايغ: حكومة اللون الواحد في أيام معدودة مع ممارسة الكيدية والاستهداف

أكد عضو "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​فيصل الصايغ​ في تصريح له على أحد ​مواقع التواصل الإجتماعي​ أنه "يحتدم الصراع الأميركي - الإيراني في ​العراق​ والمنطقة، وللأسف سينعكس على ​لبنان​ مزيداً من التدهور الاقتصادي والتردي في الوضع الاجتماعي. وفي هذه الظروف، من المتوقع ان تتشكل خلال ايّام معدودة ​حكومة​ لبنان التكنوقراطية من "لون واحد" يسهل معه ممارسة الكيدية والاستهداف السياسي تحت شعار مكافحة الهدر و​الفساد​، عسى أن يشكل العام 2020 بداية تغيير جدي وحقيقي يكون المدخل لخلاص لبنان".

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