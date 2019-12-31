حسن مراد: العالم مشغول باستقبال العام الجديد ولبنان ينتظر الخلاص من ازمته

أكد وزير ​الدولة​ لشؤون التجارة الخارجية في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​حسن مراد​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "​العالم​ مشغول باستقبال ​العام الجديد​ و​لبنان​ ينتظر الخلاص من ​الأزمة​ التي يتخبط فيها والتي تتطلب من جميع أبنائه الترفع عن الأنانية".

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