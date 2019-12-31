وفاة راعي ابرشية جونية وبعلبك سابقاً المطران شكرالله الخوري بطرس حرب

نعى ​البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي​ والمطارنة أعضاء سينودس ​الكنيسة المارونية​ والمطران ​انطوان نبيل العنداري​، راعي ابرشية ​جونية​ وبعلبك سابقاً المطران شكرالله الخوري ​بطرس حرب​. ويُسجّى جثمان المطران حرب في كاتدرائية سيدة العطايا المطرانية أدما إبتداء من الساعة العاشرة من صباح الخميس 2 كانون الثاني 2020 وتقام الصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة بعد الظهر ثم يوارى الثرى في مدافن المطارنة في كرسي المطرانية عرمون كسروان، وسيجري تُقبل التعازي يوم الخميس قبل الدفن ويومي الجمعة والسبت في 3 و4 كانون الثاني في صالون كاتدرائية سيدة العطايا أدما من الساعة 11 ولغاية الساعة 6 مساء".

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