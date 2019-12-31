بطيش: تنظيم محاضِر ضبط بعددٍ من فروع OMT لارتكابِهم مخالفات عدة

رد وزير الاقتصاد في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​منصور بطيش​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي على النائب السابق ​نبيل نقولا​ قائلا "عزيزي نبيل، جواباً على سؤالك، لقد تمَّ تنظيم محاضِر ضبط بعددٍ من فروع OMT لارتكابِهم مخالفات منها تسعير بعض الخدمات ب​الدولار​، مع العلم اننا إجتهدنا بالقانون لصالح الناس. أمّا الملاحقة، ففي عهدة ​القضاء​ ومع العِلم بانَّ ​المصارف​ والمؤسَّسات الماليّة ومحال الصَيرفة هي من مسؤوليّة ​مصرف لبنان​ ولجنة الرقابة على المصارف فاقتضى التوضيح وكل عام وأنتم بخير".

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