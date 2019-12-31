اشار المكتب الاعلامي ل​وزيرة الداخلية والبلديات​ في ​الحكومة​ المستقيلة ​ريا الحسن​ في بيان، الى انه "بعد الازدحام الذي شهدته ​مصلحة تسجيل السيارات​ والضغط على النظام المعلوماتي لاستيفاء الرسوم السنوية على اللوحات المميزة، وجهت وزيرة الداخلية والبلديات كتابا الى ​هيئة ادارة السير​ والاليات طلبت بموجبه التريث في استيفاء الغرامات المترتبة عن عدم دفع هذه الرسوم ضمن المهلة المحددة والتي تنتهي في 31/12/2019، وذلك بانتظار اقرار قانون موازنة العام 2020 والذي يتضمن نصا يعفي من الغرامات المشار اليها اعلاه".



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كانت هذه تفاصيل خبر الحسن طلبت التريث في استيفاء غرامات عدم دفع رسوم اللوحات المميزة ضمن المهلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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