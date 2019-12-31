اللواء عثمان اطلق الدوريات الامنية ليلة راس السنة: مهمتنا السهر على أمن الناس

توجه مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان خلال اشرافه على اطلاق الدوريات الامنية بمناسبة ليلة راس السنة في ثكنة اللواء الشهيد وسام الحسن ضبيه لرجال قوى الامن الداخلي قائلاً: "لقد أثبتّم كالعادة جدارتكم في تحمّل المسؤوليات وكفاءتكم في الأداء، والتزامكم بالأوامر والقانون". اضاف "مسؤولياتكم كبيرة وأنتم أهل لها، استمروا بهذه الروحيّة ونحن إلى جانبكم دائماً للدفاع عن حقوقكم وحقوق عائلاتكم في ظل الأوضاع الإقتصاديّة التي يمر بها وطننا".
واشار اللواء عثمان الى انه "اليوم مهمتنا السهر على أمن الناس، فهم من حقّهم أن يحتفلوا بالأعياد كما هو من حقّهم التعبير عن الرأي ونحن مسؤولياتنا واحدة في جميع الظروف، وواجباتنا خدمة الوطن والمواطنين".
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