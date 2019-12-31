أرسلان: لن نوافق على أي تمثيل ينتقص من حضور الدروز

اعتبر رئيس ​الحزب الديمقراطي اللبناني​ الأمير ​طلال أرسلان​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنّه "على الرغم من قناعتنا وموقفنا المبدئي بضرورة تغيير هذا النظام السياسي المذهبي التحاصصي الذي نحر البلاد والعباد بإسم الدين وأوصلنا الى ما نحن عليه اليوم من انهيار، وضرورة الشروع في العبور الى ​الدولة المدنية​، الا اننا ومن موقعنا الشرعي والدستوري في الطائفة، وانسجاماً مع موقفنا التاريخي باستعادة حقوق ​الدروز​ التي هدرت في غفلة من الزمن، لن نوافق على أيّ تمثيل ينتقص من حضور الدروز وكرامتهم، الذين هم من مؤسّسي هذا الوطن وحماة استقلاله".

وأضاف: "هذا موقفنا الدائم منذ سنين ولن يتبدّل، وقد أبلغناه للرئيس المكلّف، المعني الأوّل ب​تأليف الحكومة​، علماً أنه لم يتدخّل أحد بهذا الموضوع إلاّ الدروز، وعلى رأسهم ​وليد جنبلاط​ ونحن".