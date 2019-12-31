رويترز:الولايات المتحدة تنوي إرسال قوات إضافية لمحيط سفارتها في العراق

أعلن مسؤولون أميركيون لوكالة "رويترز"، بأن الولايات المتحدة تنوي إرسال قوات عسكرية إضافية إلى محيط سفاراتها في العراق لضمان حمايتها في ظل الاحتجاجات أمام مقر البعثة الدبلوماسية.
وبحسب وكالة "رويترز"، فإنه من المتوقع أن تنشر الولايات المتحدة عناصر من قوات المشاة البحرية في منطقة السفارة ردا على أعمال الشغب ومحاولة اقتحام المبنى من قبل المحتجين.
هذا وقد اندلعت أمام مقر السفارة الأمريكية في العراق، مظاهرات حاشدة احتجاجا على الضربات التي وجهتها الولايات المتحدة، إلى مواقع لـ "كتائب حزب الله" في أراض حدودية للعراق وسوريا، وأسفرت عن مقتل 25 شخصا على الأقل، حسب تصريحات "الحشد الشعبي".
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