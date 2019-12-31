رويترز:الولايات المتحدة تنوي إرسال قوات إضافية لمحيط سفارتها في العراق

أعلن مسؤولون أميركيون لوكالة "​رويترز​"، بأن ​الولايات المتحدة​ تنوي إرسال قوات عسكرية إضافية إلى محيط سفاراتها في ​العراق​ لضمان حمايتها في ظل ​الاحتجاجات​ أمام مقر البعثة الدبلوماسية.

وبحسب وكالة "رويترز"، فإنه من المتوقع أن تنشر الولايات المتحدة عناصر من قوات المشاة البحرية في منطقة ​السفارة​ ردا على أعمال الشغب ومحاولة اقتحام المبنى من قبل ​المحتجين​.

هذا وقد اندلعت أمام مقر السفارة الأمريكية في العراق، ​مظاهرات​ حاشدة احتجاجا على الضربات التي وجهتها الولايات المتحدة، إلى مواقع لـ "​كتائب حزب الله​" في أراض حدودية للعراق و​سوريا​، وأسفرت عن مقتل 25 شخصا على الأقل، حسب تصريحات "​الحشد الشعبي​".