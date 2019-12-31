الأسد لخاجي: معركة إدلب هدفها القضاء على الإرهاب الذي يهدد أمن المواطنين السوريين

استقبل ​الرئيس السوري​ ​بشار الأسد​، كبير مساعدي وزير الخارجية ال​إيران​ي للشؤون السياسية الخاصة علي أصغر خاجي والوفد المرافق له، حيث استمع من الوفد "آخر مستجدات اجتماع أستانا الأخير والمناقشات التي دارت خلاله حول عدد من المواضيع، وعلى رأسها موضوع لجنة مناقشة ​الدستور​ والتطورات في منطقة ​الجزيرة​ السورية"، مشيراً إلى "محاولات الطرف الآخر والدول الداعمة له وضع العراقيل والعقبات أمام عمل اللجنة تحت مسميات متعددة لحرفها عن مهامها وهدفها".

بدوره عرض الوفد "أهم النقاط التي تناولها لقاء جنيف الأخير بين كل من إيران و​روسيا​ و​تركيا​"، وأشاد أعضاء الوفد بـ"تقدم الجيش السوري في منطقة الجزيرة السورية"، مهنئاً "الأسد و​الشعب السوري​ بالانتصارات التي تحققها العملية العسكرية في إدلب حاليا"، حيث أوضح الأسد أن "معركة إدلب هدفها القضاء على الإرهاب الذي يهدد أمن وسلامة المواطنين السوريين في تلك المنطقة"، مشددا على أن "عملية ​مكافحة الإرهاب​ مستمرة وتشكل أولوية بالنسبة للدولة السورية قبل أي شيء آخر".