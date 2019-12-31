ترامب : عقد المرحلة الأولى من اتفاق تجاري مع الصين في 15 كانون الثاني المقبل

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "عقد المرحلة الأولى من اتفاق تجاري مع ​الصين​ في 15 كانون الثاني المقبل"، مشيراً الى ان "مراسم التوقيع ستعقد في ​البيت الأبيض​، بحضور عدد من المسؤولين الصينيين رفيعي المستوى".

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