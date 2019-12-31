فريق جزائري يستعد لـ”تخليص” الوداد من بول بوت والنادي الأحمر يتفق مع خليفته

توصل نادي الوداد البيضاوي لكرة القدم إلى اتفاق نهائي مع الأرجنتيني غابريال غاموندي، المدرب السابق لفريق حسنية أكادير، من أجل شغر مهمة مدير تقني للنادي الأحمر، انطلاقا من العام المقبل.

وحسب مصادر مقربة من الفريق الأحمر، فإن سعيد الناصيري، رئيس النادي، قد توصل لاتفاق نهائي مع غاموندي من أجل الإشراف على الإدارة التقنية للفريق، وذلك بعد أن سوى هذا الأخير وضعيته مع فريقه السابق حسنية أكادير.

المصادر نفسها، أكدت على أن هذا الاتفاق، يقرب البلجيكي بول بوت، من مغادرة الوداد، بعد أن أشرف قبل شهور قليلة على الإدارة التقنية للنادي، كما أن هذا الأخير دخل في مفوضات مباشرة مع أندية أخرى لتدريبها.

ويعتبر فريق شباب بلوزاداد الجزائري، من أكثر الأندية رغبة في التعاقد مع بول بوت، لخلافة المدرب الجزائري عبر القادر عمراني، الذي استقال من تدريب بلوزداد من أجل التعاقد مع الدفاع الحسني الجديدي.

ووجهت العديد من الجماهير الودادية انتقادات لاذعة لسعيد الناصيري، بسبب بول بوت، الذي “لم يقدم الإضافة المرجوة للنادي منذ تعاقده”، حسب رأيهم، بسبب عدم اقتارحه أسماء جديدة للتعاقد معها في “الميركاتو” الحالي، كما يتهمه الأنصار أيضا بـ” محاولة التضييق على المدرب الحالي زوران مانولوفيتش لخلافته في الإشراف على الفريق”.