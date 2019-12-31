فضيحة “باب دارنا”..عدد المعتقلين يصل إلى 7 بعد اعتقال الرجل الثاني في المجموعة العقارية

اعتقل نائب مدير عام شركة “ميدي هاوس”، والرجل الثاني في المجموعة العقارية “باب دارنا”، يوم أمس الاثنين، بمنزل شقيقته بأبيدجان في كوت ديفوار، وذلك بتنسيق أمني مغربي ايفواري.

وكان عثمان البوقفاوي تمكن من مغادرة التراب الوطني في ظروف غامضة، بعد اعتقال محمد الوردي، لتصدر في حقه مذكرة بحث وطنية لاعتقاله على خلفية ملف النصب على ضحايا “باب دارنا”.

و لاتزال قضية المجموعة العقارية “باب دارنا”، المثيرة، في طور التحقيق، ويبلغ عدد المعتقلين لحد الآن سبعة بعد اعتقال نائب المدير العام، والمديرة المالية (أ.أ )، ومحاسب الشركة “باب دارنا”، وهو من جنسية غينية، فضلا عن المدير التجاري(ه.ع)، والموثق (م.م )، والمسؤول التجاري (ع.ف )، من دون أن ننسى اعتقال المتهم الرئيسي محمد الوردي، في الشهر الماضي.

ويبلغ عدد الضحايا 800 ضحية، في أكبر عملية نصب في تاريخ العقار في المغرب.