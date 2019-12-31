وكيل أعمال بوغبا يكشف حقيقة رحيله عن مانشستر يونايتد في “الميركاتو الشتوي”

نفى مينو رايولا، وكيل أعمال الفرنسي بول بوغبا، لاعب فريق مانشستر يونايتد، صحة الأنباء التي تتحدث عن احتمال رحيل اللاعب عن “الشياطين الحمر” خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال رايولا، واحد من أشهر وكلاء اللاعبين في العالم، في حوار له مع صحيفة “ذا الصن” البريطانية، إن بوغبا يحترم فريقه، لذلك فإنه لن يغادر الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وسيستمر مع الفريق إلى غاية نهاية الموسم”.

وشدد المتحدث نفسه على أن نجم المنتخب المغربي، ” يقاوم في الفترة الأخيرة من أجل استعادة مستواه بعد أن تعرض للإصابة في الفترة الأخيرة”، كما أن علاقته مع مدربه أولي سولشكاير ” ممتازة للغاية، بحكم أنه يتذكر جيدا كيف عامله في وقت سابق”.