“السجون” تتبرأ من توقيف الدراسة بثلاث مدارس

إثر تداول أنباء عن تسرب مياه عادمة من السجنين المحليين العرجات 1 و2، وتسبب ذلك في توقيف الدراسة بثلاث مؤسسات تعليمية، تبرأت المندوبية العامة أن تكون سجونها مسؤولة عن ذلك.

وقالت المندوبية في بلاغ لها، إن المياه العادمة الصادرة عن السجنين المحليين العرجات 1 و2 تتم معالجتها في محطات المعالجة التي أقامتها المندوبية العامة، بجوار المؤسستين المذكورتين لهذا الغرض.

وبينت المعاينة الميدانية، بسحب المصدر، أنه لا وجود لأي تسريب لهذه المياه خارج محطات المعالجة.

وقال البلاغ، إنه اتضح أن مصدر المياه التي تنبعث منها الروائح الكريهة، هو أحد الأسواق المجاورة للمدارس المذكورة.