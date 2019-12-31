الصحافي عمر الراضي بعد مغادرته للسجن: أشكر كل من تضامن معي..ومستقبلوه: حرية كرامة وعدالة اجتماعية

بعد ساعات قليلة من اتخاذ القضاء لقرار متابعة الصحافي عمر الراضي في حالة سراح، غادر عمر، قبل قليل، أسوار سجن عكاشة بالدار البيضاء.

ووجد الراضي، بعد ظهر اليوم، عددا من زملائه الصحافيين وحقوقيين بالإضافة لعائلته، في انتظاره عند بوابة السجن، رافعين شعار “كرامة حرية عدالة اجتماعية”.

وفي أول تصريح له بعد معانقته للحرية، وجه عمر الشكر لكل من تضامن معه، وقال “أشكر كل من تضامن معي، وخاصني نمشي نرتاح”.

وكان دفاع عمر الراضي قد أكد صباح اليوم الثلاثاء استجابة القضاء لملتمس الصراح المؤقت له، ليتم إخلاء سبيله بعد استكمال الإجراءات المسطرية.