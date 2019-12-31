لبنان: السفارة الأميركية تحذر رعاياها من رد حزب الله

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حذّرت السفارة الأميركية لدى بيروت اليوم، الثلاثاء، مواطنيها الموجودين في لبنان، من تداعيات الدعوات الموجّهة للتظاهر أمام مقر السفارة في عوكر، شمالي العاصمة.

يأتي ذلك عقب دعوة "حزب الله" اللبناني إلى التظاهر أمام السفارة، احتجاجاً على الغارات الأميركية على كتائب "حزب الله" العراقي قبل يومين، وبعد ساعات على اقتحام عشرات المحتجين العراقيين سفارة واشنطن ببغداد وإضرام النيران بإحدى بواباتها.

ونشرت السفارة رسالة بهذا الخصوص عبر موقعها قائلة: "تنبيه من أنّ هناك دعوات للتظاهر أمام السفارة الأميركية في عوكر، اليوم (الثلاثاء)".

وأشارت السفارة في رسالتها، إلى أنّ القوى الأمنية ستعمل على إغلاق الطرق بالقرب من السفارة، اعتباراً من الساعة الثانية بعد الظهر.

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أمّا عن الإجراءات الواجب اتخاذها، فحثت الرسالة رعاياها على "مراقبة موقع سفارتنا والتحقق من البريد الإلكتروني الخاص بك لمزيد من التنبيهات".

وأضافت: "تجنبوا مناطق المظاهرة، بالإضافة إلى اتباع تعليمات السلطات المحلية".