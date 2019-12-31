روحاني: العقوبات الأميركية كلفتنا 200 مليار دولار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - صرّح الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، إن العقوبات الاقتصادية الأميركية الأحادية على بلاده كلفت بلاده 200 مليار دولار.
جاء ذلك وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء "إرنا" الرسمية اليوم، عن روحاني خلال مراسم افتتاح خط سكك الحديد في محافظة "كرج"، غربي طهران.
ووصف روحاني العقوبات الأميرية بـ"الحرب الاقتصادية".
وأضاف "إذا لم نكن قد تعرضنا للعقوبات، لدخلت إلى البلاد إيرادات بقيمة 200 مليار دولار منذ عام 2016، منها حوالي 100 مليار دولار من القروض الأجنبية ".
وفي 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، فرضت الولايات المتحدة حظرا على إيران، التي تعتبره " أسوأ أنواع الحظر" ضدها على مر التاريخ.
وفي ذلك التاريخ، بدأت الولايات المتحدة بتطبيق الحزمة الثانية من عقوباتها الاقتصادية على إيران، وتشمل قطاعات الطاقة والتمويل والمدفوعات الدولية والنقل البحري.
وتسري العقوبات الأميركية على المؤسسات المالية الأجنبية، التي تتعامل مع البنك المركزي وبقية المصارف الإيرانية، وتشمل أيضا الشركات المشغلة للموانئ وأحواض بناء السفن وشركات النقل البحري الإيرانية.
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