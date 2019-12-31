تقرير إسرائيلي: قادة حماس يلتقون جهات أوروبية وأميركية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" اليوم، الثلاثاء، إن قادة حركة حماس عقدوا، مؤخرا، لقاءات مع جهات أوروبية وأميركية في مسعى لاختراق العزلة الدولية المفروضة على الحركة ولفتح قنوات حوار جديدة مع الغرب.

وحسب الإذاعة الإسرائيلية، فإن رئيس المكتب السياسي السابق لحماس، خالد مشعل، التقى في وقت سابق من الشهر الحالي مع روبرت مالي، المستشار الخاص لشؤون الشرق الأوسط للرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، في العاصمة القطرية الدوحة.

وأضافت الإذاعة الإسرائيلية أن قياديين في حماس، بينهم موسى أبو مرزوق، عقدوا لقاءات مع مسؤولين أوروبيين سابقين، وبينهم جهات من سويسرا وفرنسا وبريطانيا.

ونقلت الإذاعة عن "مصادر فلسطينية" قولها إنه في أحد اللقاءات شارك وزير خارجية فرنسي سابق، وأنه جرى التباحث في قسم من اللقاءات حول اعتراف مستقبلي بحماس، وأنه تم الاقتراح على قيادة حماس الحفاظ على اتصالات مع الشخصيات الأوروبية والأميركية كي يشكلوا قناة لتمرير رسائل إلى جهات رسمية في دولهم.

وحسب الإذاعة الإسرائيلية، فإن مصادر في السلطة الفلسطينية عبرت عن تخوفها من أن الجهات الأوروبية والأميركية تترك انطباعا لدى حماس بأن العالم مستعد للانفتاح تجاههم، "حتى بدون مطالبة الحركة بدفع ثمن وتغيير طريقها وسياستها".