شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. آل جابر يلتقي الفنانين اليمنيين والان مع التفاصيل

الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 التقى المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، سفير السعودية لدى اليمن، محمد بن سعيد ال جابر اليوم بنجوم اليمن المشاركين في إحياء حفل ليلة اليمن السعيد ضمن فعاليات موسم شتاء الرياض .

وشمل اللقاء الفنان أحمد فتحي والفنان حسين محب والفنان عوض بن ساحب والفنان وليد الجيلاني . Advertisements وجرى خلال اللقاء مناقشة المشاريع التنموية الخاصة بالشأن الثقافي في اليمن من ذلك دراسة مشروع إعادة تأهيل معهد الموسيقى في عدن، والدعم السعودي لملف التراث والثقافة في اليونيسكو . وفي ختام اللقاء، كرم السفير آل جابر الفنانيين بدروع تذكارية بهذه المناسبة.

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