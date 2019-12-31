شكرا لقرائتكم خبر عن قنابل حارقة تفسد احتفالات «رأس السنة» بهونج كونج والان نبدء بالتفاصيل

تمكنت شرطة هونج كونج اليوم الثلاثاء، من ضبط مجموعة من المواد المستخدمة في تصنيع القنابل الحارقة، فوق أحد التلال، وذلك بعد أن كشف عن موقعها مشتبه بهم تم إلقاء القبض عليهم في وقت سابق اليوم.

وعثر رجال الشرطة على كمية من البنزين تكفي لصنع 100 قنبلة حارقة، وهم يعتقدون أنها كانت ستُستخدم في إطار سلسلة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة، والتي تهدف إلى تعطيل احتفالات ليلة رأس السنة.

وداهمت الشرطة الموقع في الساعة الواحدة بعد الظهر (0600 بتوقيت جرينتش)، وعثرت على 60 لترا من البنزين، و51 قارورة زجاجية.

وقالت الشرطة في بيان لها، إنه بموجب القانون في هونج كونج، فإن أي شخص يشتبه في استخدامه أو تخطيطه لاستخدام، قنابل حارقة للتسبب في أضرار، من الممكن أن يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عاما.