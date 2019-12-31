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سيدني تنكس أعلامها حداداً على ضحايا حرائق الغابات 

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تم تنكيس الأعلام على جسر ميناء سيدني حدادا على أرواح ضحايا حرائق الغابات التي وقعت بشرق أستراليا وأودت بحياة 12 شخصا ودمرت أكثر من ألف منزل على مستوى أستراليا خلال الأسابيع الستة الماضية، وذلك قبل أن تضيء الألعاب النارية السماء للترحيب بالعام 2020.

وأفادت صحيفة "سيدني مورنينج هيرالد" بأن كلوفر مور عمدة سيدني قالت إن المتفرجين تبرعوا بأكثر من نصف مليون دولار لصالح نداء للإغاثة من حرائق الغابات بحلول الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي.

وعلى الرغم من الجدل الدائر حول ما إذا كان ينبغي إلغاء الألعاب النارية بسبب مأساة الحرائق، هتف الحشد الهائل في الوقت الذي أضاء فيه 36 ألف مقذوف ناري السماء فوق الميناء عند منتصف الليل للترحيب بعام 2020، وتم نقل المشهد إلى ما يقدر بنحو مليار شخص حول العالم.

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