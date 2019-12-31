شكرا لقرائتكم خبر عن سيدني تنكس أعلامها حداداً على ضحايا حرائق الغابات والان نبدء بالتفاصيل
وأفادت صحيفة "سيدني مورنينج هيرالد" بأن كلوفر مور عمدة سيدني قالت إن المتفرجين تبرعوا بأكثر من نصف مليون دولار لصالح نداء للإغاثة من حرائق الغابات بحلول الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي.
وعلى الرغم من الجدل الدائر حول ما إذا كان ينبغي إلغاء الألعاب النارية بسبب مأساة الحرائق، هتف الحشد الهائل في الوقت الذي أضاء فيه 36 ألف مقذوف ناري السماء فوق الميناء عند منتصف الليل للترحيب بعام 2020، وتم نقل المشهد إلى ما يقدر بنحو مليار شخص حول العالم.
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