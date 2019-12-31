شكرا لقرائتكم خبر عن «عاصفة ثلجية» تحتفل مع اليابانيين بالعام الجديد والان نبدء بالتفاصيل

توقعت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن تجتاح عاصفة شتوية شديدة جزيرة هوكايدو شمالي اليابان ومناطق ساحل بحر اليابان مساء اليوم. وحذرت الوكالة من ظروف تسود فيها رياح عنيفة وعاصفة ثلجية واضطرابات في حركة المرور في مناطق واسعة من شمال ووسط اليابان. وقد تزيد قوة العاصفة، وأن تجلب المزيد من الثلوج والرياح القوية إلى الجزيرة في يوم الاحتفال بالعام الميلادي الجديد.

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