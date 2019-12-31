شكرا لقرائتكم خبر عن بغداد .. جهاز مكافحة الإرهاب ينفي تكليفه بحماية السفارة الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل
نفى جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الثلاثاء، تكليفه بحماية أي جهة، مؤكداً أن لديه مهاماً محددةً خارج بغداد.
وقال المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب، صباح النعمان، لوكالة الأنباء العراقية (واع) :إن "الجهاز ينفي تكليفه بحماية السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء أو أي جهة أخرى"، مؤكداً أن"الجهاز لديه مهاماً وأهدافاً محددة لمكافحة الإرهاب خارج بغداد".
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