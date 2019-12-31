شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن العام : كارلوس غصن دخل بيروت بطريقة شرعية والان نبدء بالتفاصيل

أكدت المديرية العامة للأمن العام في لبنان أن كارولس غصن دخل بيروت بطريقة شرعية وأضافت في بيان صدر عنها اليوم الثلاثاء : ولا توجد أية تدابير تستدعي أخذ إجراءات بحقه أو تعرضه للملاحقة القانونية.

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