السفير العراقي لدى إيران: نعمل لرفع التبادل التجاري لـ 20 مليار دولار بين البلدين

ونقلت وكالة "فارس" عن قنديل قوله خلال الاجتماع مع محافظ المحافظة المركزية (وسط)، إن "الحجم التجاري البيني يلامس 12 مليار دولار"، مشيرا إلى "وجود مشاريع وأفكار مختلفة، تطرح من قبل ايران والعراق بغية الوصول للمستوى التجاري المنشود".وأضاف، أن "رفع حجم التبادل التجاري مع ايران لمستوى 20 مليار دولار بات على جدول أعمال البلدين".

وأكد قنديل، أن "ستة ملايين ايراني يزورون العراق سنويا في مقابل توافد ثلاثة ملايين عراقي على ايران"، لافتا الى "مشاركة 3.5 مليون زائر ايراني في مسيرة ذكرى أربعينية الامام الحسين هذا العام".