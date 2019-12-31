أكد السفير العراقي في إيران جواد سعد قنديل، الثلاثاء، أن رفع حجم التبادل التجاري مع ايران لمستوى 20 مليار دولار بات على جدول أعمال البلدين.
ونقلت وكالة "فارس" عن قنديل قوله خلال الاجتماع مع محافظ المحافظة المركزية (وسط)، إن "الحجم التجاري البيني يلامس 12 مليار دولار"، مشيرا إلى "وجود مشاريع وأفكار مختلفة، تطرح من قبل ايران والعراق بغية الوصول للمستوى التجاري المنشود".
وأضاف، أن "رفع حجم التبادل التجاري مع ايران لمستوى 20 مليار دولار بات على جدول أعمال البلدين".
وأضاف، أن "رفع حجم التبادل التجاري مع ايران لمستوى 20 مليار دولار بات على جدول أعمال البلدين".
وأكد قنديل، أن "ستة ملايين ايراني يزورون العراق سنويا في مقابل توافد ثلاثة ملايين عراقي على ايران"، لافتا الى "مشاركة 3.5 مليون زائر ايراني في مسيرة ذكرى أربعينية الامام الحسين هذا العام".
كانت هذه تفاصيل خبر السفير العراقي لدى إيران: نعمل لرفع التبادل التجاري لـ 20 مليار دولار بين البلدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.