بومبيو يؤكد في اتصالين مع عبد المهدي وصالح أن بلاده ستحمي الأمريكيين في العراق

أبلغ وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، رئيس حكومة تصريف الأعمال، عادل عبد المهدي، ورئيس الجمهورية، برهم صالح، بأن الولايات المتحدة ستحمي مواطنيها في العراق.
وذكرت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس، في بيان، أن "بومبيو أجرى اتصالين هاتفيين منفصلين مع كل من عبد المهدي وصالح"، حيث شدد بوضوح على أن "الولايات المتحدة ستحمي مواطنيها المتواجدين في العراق لدعم سيادته واستقلاله وستدافع عنهم".
وأضافت أورتاغوس أن "كلا من عبد المهدي وصالح أكدا لبومبيو أنهما سيتعاملان بجدية مع مسؤوليتهما وسيضمنان أمن وحماية الكوادر الأمريكيين وملكياتهم في العراق".
وأقيمت، صباح اليوم الثلاثاء، مراسم شعبية وسط العاصمة بغداد، لتشييع شهداء الحشد الشعبي الذين سقطوا نتيجة القصف الأميركي في محافظة الأنبار مساء أمس الأول الأحد، واقتحم المشيعون المنطقة الخضراء وتوجهوا إلى مبنى السفارة وهم رافعين الأعلام العراقية وأعلام الحشد الشعبي، احتجاجاً على القصف الأميركي.
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