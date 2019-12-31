حرق الباب الثاني للسفارة الامريكية في بغداد

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "المحتجين قاموا بحرق الباب الثاني للسفارة الأمريكية في العاصمة بغداد".

وكان مصدر أمني قد أفاد في وقت سابق من، اليوم الثلاثاء، بنشر قوات عراقية خاصة قرب السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد.



وأقيمت، صباح اليوم الثلاثاء، مراسم شعبية وسط ‏العاصمة بغداد، لتشييع شهداء الحشد الشعبي الذين ‏سقطوا نتيجة القصف الأميركي في محافظة الأنبار مساء أمس الأول ‏الأحد، واقتحم المشيعون المنطقة الخضراء وتوجهوا إلى مبنى السفارة وهم رافعين الأعلام العراقية وأعلام الحشد الشعبي، احتجاجاً على القصف الأميركي.