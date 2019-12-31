بالصور.. نجوم دوليون في مباراة استعراضية عند شاطئ التحرير

رياضة 2019-12-31 | 15:02 4,286 مشاهدة اقيمت مباراة استعراضية، شارك فيها نجوم الكرة السباقين وعدد من المتظاهرين عند شاطئ ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد. المحرر: محمد خليل

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