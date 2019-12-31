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بالصور.. نجوم دوليون في مباراة استعراضية عند شاطئ التحرير

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2019-12-31 | 15:02

بالصور.. نجوم دوليون في مباراة استعراضية عند شاطئ التحرير

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اقيمت مباراة استعراضية، شارك فيها نجوم الكرة السباقين وعدد من المتظاهرين عند شاطئ ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.
محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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