واشنطن: سنحمي وندافع عن الأمريكيين في العراق

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، إن زعماء العراق أكدوا ضمان أمن وسلامة رعايانا والممتلكات الأمريكية، مشددا على أن بلاده ستحمي وتدافع عن الأمريكيين بالعراق.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية مع وزير الخارجية مايك بومبيو، وذلك بعد أن هاجم محتجون السفارة الأمريكية في بغداد.



وأجرى بومبيو من مكتبه في واشنطن اتصالين هاتفيين مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي والرئيس العراقي برهم صالح.

وقالت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية في بيان: "أوضح الوزير أن الولايات المتحدة ستحمي وتدافع عن الأمريكيين الموجودين بالعراق لدعم سيادته واستقلاله. وأكد عبدالمهدي وصالح للوزير تحمل مسؤوليتهما بجدية تجاه حماية وضمان أمن وسلامة الأفراد الأمريكيين والممتلكات الأمريكية".

وفي وقت سابق الثلاثاء، حمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إيران مسؤولية اقتحام سفارة بلاده في بغداد.

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وقال ترامب في تغريدة له على تويتر: "نحمل إيران المسؤولية الكاملة عن تنظيم هجوم على سفارتنا في بغداد، ونتوقع من قوات الأمن العراقية أن تحمي السفارة".

وتابع: "هجماتنا كانت ردا على قتل إيران لمقاول مدني أمريكي وإصابة الآخرين، ولن نتوقف عن الرد بحزم على أفعالها".

واقتحم عناصر من مليشيا حزب الله العراقية مقر السفارة الأمريكية في بغداد وسط تراخٍ أمني.

ويأتي هذا بعد مقتل عشرات المسلحين بينهم قياديون في كتائب حزب الله العراقي، مساء الأحد، في ضربات جوية أمريكية استهدفت منشآت تابعة للمليشيا.

وشن الجيش الأمريكي غارات جوية استهدفت 5 منشآت للمليشيا، بعد يومين من مقتل أمريكي في هجوم على قاعدة عسكرية عراقية في كركوك.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، في بيان، إن الضربات الجوية نفذتها طائرات مسيرة، واستهدفت 3 مواقع للمليشيا في العراق وموقعين في سوريا بينها مخازن أسلحة ومواقع للقيادة والسيطرة.