بوتين يدعو الروس إلى الوحدة في الذكرى العشرين لتوليه الحكم

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء في خطابه لنهاية العام الروس إلى "الوحدة" لمواصلة "تنمية" البلاد، وذلك تزامناً مع الذكرى العشرين لوصوله إلى السلطة عام 1999.

وقال بوتين في كلمة نقلتها القنوات التلفزيونية "نعيش في أوقات مضطربة، دينامية ومتناقضة، لكن يمكننا وعلينا أن نقوم بكل ما أمكن لتنمو روسيا بنجاح". وتبث الكلمة منتصف الليل في غرب البلاد، لكنها متوفرة في الشرق الروسي الأقصى نتيجة فارق الوقت في هذا البلد الشاسع.

وأضاف الرئيس الروسي "معاً فقط يمكننا التصدي للتحديات التي يواجهها المجتمع والبلاد. وحدتنا هي القاعدة التي تسمح لنا بتحقيق أهدافنا الأسمى".

وامتدح بوتين الجيل القديم من الروس، ووصفه بـ"جيل المنتصرين الراسخ والبطولي"، فيما تحتفي روسيا العام المقبل بالذكرى الـ75 لانتصار الاتحاد السوفياتي على ألمانيا النازية.

وتوافق في 31 كانون الأول/ديسمبر 2019 الذكرى العشرين لوصول بوتين إلى السلطة في روسيا. وفي خطابه عشية رأس السنة عام 1999، أعلن الرئيس السابق بوريس يلتسين الذي كان مضعفاً من المرض استقالته المفاجئة، وسلم مقاليد الحكم إلى خلفه الذي كان حينها رئيساً للوزراء، عين قبل أشهر فقط وغير معروف.

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انتخب بوتين رئيساً بعد وقت قصير، وعمل تدريجياً على إنشاء نظام سياسي لا مشاركة فيه، مع توليه الرئاسة ثم رئاسة الوزراء بين 2008 و2012.

رغم استعادته لموقع بلاده على الساحة الدولية وتأمينه شكلاً من الاستقرار فيها، إلا أن بوتين يهمش كل الأصوات المنتقدة ولا يتوانى عن المواجهة مع الغرب.

ولا تزال نوايا فلاديمير بوتين لمرحلة ما بعد عام 2024 غامضة، وهو التاريخ الذي تنتهي به ولايته الثانية على التوالي، والتي نظرياً لا يمكن له من بعدها الترشح من جديد للرئاسة كما ينص الدستور.