الكرملين يرفض التكهن بموعد لتشغيل خط نورد ستريم 2

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية

رفض الكرملين التكهن بموعد لتشغيل خط نورد ستريم 2 المثير للجدل وذلك بعد توقف الأعمال فيه بسبب العقوبات الأمريكية.

ونقلت وكالة أنباء (إنترفاكس) الروسية اليوم الثلاثاء عن دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية قوله:" لا أعتقد أن بإمكان أحد أن يحدد موعدا الآن".

ودون أن يسمي الولايات المتحدة صراحة، قال بيسكوف إن أعمال دولة ثالثة لا تتوافق مع معايير القانون الدولي تسببت في خلق " ظروف واقعية قاهرة".

كان وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك قد صرح في الأسبوع الماضي بأن من المتوقع أن يكون موعد تشغيل الخط بعد وقف أعمال البناء في نهاية عام .2020

وتشير توقعات موسكو حتى الآن إلى أن التأخير سيكون لبضعة أشهر.

وقال بيسكوف إن المشروع ليس معرضا للخطر في حد ذاته.

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وأوقفت شركة "أُوول سيس" السويسرية التي كانت سفنها تعمل في مد أنابيب الغاز بتكليف من الأطراف المشاركة في المشروع، أعمال الإنشاء بسبب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على الشركات المشاركة في المشروع الذي نفذ منه بالفعل نحو .2300 كيلومتر.

ويتطلب مد الأنابيب، سفنا من نوع خاص.

ورفض بيسكوف التعليق على ما إذا كانت روسيا ستفرض غرامات على الشركة السويسرية، وقال:" هذه قضايا تجارية لا تُنَاقش علانية".

وبررت الولايات المتحدة تصرفها ضد نورد ستريم 2 بحماية أمن الطاقة في أوروبا، إذ أنها تحذر من أن الخط سيزيد من اعتماد أوروبا على روسيا في الطاقة.

وتعارض عدة دول من الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى أوكرانيا، المشروع، فيما تواجه الولايات المتحدة انتقادات بأنها تسعى إلى بيع غازها المسال غالي الثمن إلى أوروبا.