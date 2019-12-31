انت الان تتابع تركيا تقول إنها لن تنسحب من مواقع المراقبة في إدلب بسوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزير الدفاع التركي خلوصي قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اليوم الثلاثاء إن انسحاب تركيا من مواقع المراقبة العسكرية في إدلب السورية "غير وارد" وذلك بعدما كثفت القوات السورية والروسية قصف أهداف في المحافظة الواقعة بشمال غرب البلاد. وتوجد 12 نقطة مراقبة تركية في إدلب وتستضيف أنقرة نحو 3.7 مليون لاجئ سوري وهو أكبر عدد لاجئين في العالم، لذلك تخشى من موجة هجرة جديدة من المنطقة التي يقطنها ما يصل إلى ثلاثة ملايين سوري وتعد آخر مساحة كبيرة من الأرض تسيطر عليها قوات المعارضة بعد نحو تسعة أعوام من الحرب الأهلية. وتعهد الرئيس السوري بشار الأسد باستعادة السيطرة على إدلب مما أدى لنزوح لاجئين في الآونة الأخيرة باتجاه الحدود التركية.

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