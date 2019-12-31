السعودية ترحب بتوقيع الاتفاقية الملحقة باتفاقية المنطقة المقسومة مع الكويت

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 الخليج 365 - الریاض رحب مجلس الوزراء السعودي الیوم الثلاثاء بتوقیع السعودیة والكویت للاتفاقیة الملحقة باتفاقیتي تقسیم المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المحاذیة للمنطقة المقسومة.

Advertisements كما رحب المجلس في جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتوقیع مذكرة تفاھم تتعلق بإجراءات استئناف الإنتاج النفطي من المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة في الجانبین حسب ما نشرته وكالة الانباء السعودیة (واس). وكانت الكویت والسعودیة وقعتا الثلاثاء الماضي اتفاقیة ملحقة باتفاقیة تقسیم المنطقة المحایدة واتفاقیة تقسیم المنطقة المغمورة المحاذیة للمنطقة المقسومة بین البلدين ومذكرة تفاھم بین حكومة الكویت والسعودیة تتعلق بإجراءات استئناف الإنتاج النفطي لدى الجانبین.

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