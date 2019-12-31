عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بث مباشر شاهد ماذا يحدث أمام السفارة الأمريكية فى العراق

الثلاثاء 31 ديسمبر 2019

الخليج 365_متابعات

نقدم بثاً مباشراً للأحداث في محيط السفارة الأمريكية بالعراق، حيث كانت قد أقيمت، صباح اليوم الثلاثاء، مراسم شعبية وسط ‏العاصمة بغداد، لتشييع قتلى الحشد الشعبي الذين ‏سقطوا نتيجة القصف الأمريكي في محافظة الأنبار.



واقتحم المشيعون المنطقة الخضراء، وتوجهوا إلى مبنى السفارة، وهم رافعون الأعلام العراقية وأعلام الحشد الشعبي، احتجاجًا على القصف الأمريكي.

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وقصفت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء الأحد، 5 مواقع تابعة لميليشيا «الحشد الشعبي» الموالي لإيران في العراق، ما أسفر عن مقتل 25 شخصًا وإصابة آخرين.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إنَّ الضربات ترسل رسالة مفادها أن بلاده لن تتسامح مع تصرفات إيران التي تعرّض حياة الأمريكيين للخطر، فيما أدانت إيران الهجمات بشدة، معتبرة أنها دليل بارز على الإرهاب.

ودعت وزارة الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة الأمريكية إلى احترام سيادة واستقلال العراق ووحدته، والتوقف عن التدخل في شئونه الداخلية.

وأقيمت، صباح اليوم الثلاثاء، مراسم شعبية وسط ‏العاصمة بغداد، لتشييع قتلى الحشد الشعبي الذين ‏سقطوا نتيجة القصف الأمريكي في محافظة الأنبار، مساء ‏الأحد.

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