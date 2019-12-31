شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر.. السيسى يصدر قراراً جمهورياً بإنشاء "جامعة رشيد" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى القرار رقم 664 لسنة 2019 بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم جامعة رشيد، تكون لها شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها المنطقة العمرانية الجديدة ـ رافد الطريق الدولى الساحلى مدينة رشيد بمحافظة البحيرة، ولا يكون غرضها الأساسى تحقيق الربح. ووفقاً للقرار المنشور فى الجريدة الرسمية، تهدف الجامعة إلى الإسهام فى رفع مستوى التعليم والبحث العلمى، وتوفير المخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور، كما تستهدف الجامعة أداء الخدمات البحثية للغير. وتتكون الجامعة من كليات: الهندسة، والعلاج الطبيعى، وطب الفم والأسنان، وإدارة الأعمال، والتكنولوجيا التطبيقية وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والتمريض، ويجوز للجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.



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