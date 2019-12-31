عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مقتل 7 دواعش بمناطق الجزيرة في العراق

الثلاثاء 31 ديسمبر 2019

الخليج 365_وكالات

أعلن قائد عمليات نينوى اللواء الركن نومان الزوبعي، مقتل 7 عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي في مناطق الجزيرة العراقية، وذلك خلال عمليات إرادة النصر الصفحة الثامنة.

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وقال "الزوبعي" في تصريح أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، اليوم الثلاثاء: "إن قوة من الاستخبارات والفرقة الخامسة عشر، تمكنت من قتل 3 انتحاريين قرب بادوش".

وأضاف: "أن طائرات التحالف الدولي قد قصفت مواقع قرب جبل المنايف في محيط قضاء البعاج، ما أسفر عن مقتل 4 عناصر التنظيم الإرهابي بمنطقة الجزيرة شمال غرب الموصل".

وأشار "الزوبعي" إلى أن العمليات العسكرية ما زالت متواصلة لمطاردة "داعش"، على مشارف محافظة نينوى.