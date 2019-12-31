- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل 7 دواعش بمناطق الجزيرة في العراق والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مقتل 7 دواعش بمناطق الجزيرة في العراق
الثلاثاء 31 ديسمبر 2019
الخليج 365_وكالات
أعلن قائد عمليات نينوى اللواء الركن نومان الزوبعي، مقتل 7 عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي في مناطق الجزيرة العراقية، وذلك خلال عمليات إرادة النصر الصفحة الثامنة.
وقال "الزوبعي" في تصريح أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، اليوم الثلاثاء: "إن قوة من الاستخبارات والفرقة الخامسة عشر، تمكنت من قتل 3 انتحاريين قرب بادوش".
وأضاف: "أن طائرات التحالف الدولي قد قصفت مواقع قرب جبل المنايف في محيط قضاء البعاج، ما أسفر عن مقتل 4 عناصر التنظيم الإرهابي بمنطقة الجزيرة شمال غرب الموصل".
وأشار "الزوبعي" إلى أن العمليات العسكرية ما زالت متواصلة لمطاردة "داعش"، على مشارف محافظة نينوى.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 7 دواعش بمناطق الجزيرة في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.