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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تركيا تتنصل من وعودها: لن ننسحب من سوريا
الثلاثاء 31 ديسمبر 2019
الخليج 365_وكالات
قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم الثلاثاء، إن انسحاب تركيا من مواقع المراقبة العسكرية في إدلب السورية "غير وارد" وذلك بعدما كثفت القوات السورية والروسية قصف أهداف في المحافظة الواقعة بشمال غرب البلاد، مهددًا بمضاعفة التواجد العسكري.
وتوجد 12 نقطة مراقبة تركية في إدلب، ويوجد نحو 3.7 مليون لاجئ سوري في أنقرة، لذلك تخشى من موجة هجرة جديدة من المنطقة التي يقطنها ما يصل إلى ثلاثة ملايين سوري، وتعد آخر مساحة كبيرة من الأرض تسيطر عليها قوات المعارضة بعد نحو تسعة أعوام من الحرب الأهلية.
وتعهد الرئيس السوري بشار الأسد، باستعادة السيطرة على إدلب، مما أدى لنزوح لاجئين في الآونة الأخيرة باتجاه الحدود التركية.
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